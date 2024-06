LdC ‍: Et à la fin, c'est le Real qui gagne...15e épisode

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Ligue des champions

Wembley (Londres)

Dortmund-Real Madrid 0-2

Buts : Carvajal (74e), Vinicius Jr (83e)

Bousculé en première période par Dortmund, le Real Madrid a encore usé de son efficacité pour l'emporter 2-0. Les Madrilènes décrochent leur 15e Ligue des champions.

Invaincu depuis le début de la compétition, le Real Madrid arrivait à Wembley en grand favori. Néanmoins, le premier acte était nettement dominé...par Dortmund. Le BVB était plus incisif dans les duels et exploitait bien les contres offerts par le Real. Les occasions s'enchaînaient pour les Allemands. Parti en profondeur, Adeyemi effaçait Courtois mais son crochet trop long l'empêchait de revenir vers le but (21e). Puis, Fullkrug du bout du pied trouvait le poteau espagnol (23e). Adeyemi et Sabitzer venaient encore alerter un Thibaut Courtois bien remis de sa blessure au genou.

Malheureusement, Dortmund avait laissé passer sa chance avec toutes ces occasions manquées. En face, le Real se réveillait après la pause. Kobel devait s'employer sur un coup-franc sublime de Kroos (49e). Le portier suisse multipliait les parades alors que Dortmund reculait au fur et à mesure de la seconde période. Le Real Madrid trouvait finalement la faille sur corner avec une tête victorieuse de Carvajal au premier poteau. Ass ommé, Dortmund subissait encore. Si Schlotterbeck contrait Bellingham au dernier moment, Vinicius tuait le suspense d'une frappe croisée et taupée. 2-0, le Real Madrid s'offre son 15e sacre européen grâce à son expérience et un peu plus d'efficacité que Dortmund.