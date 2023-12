TV ‍: Sur quelles chaînes et à quelle heure voir le tirage au sort des huitièmes de finale ‍?

La phase de groupes ayant connu son épilogue cette semaine au cours d’une dernière journée mouvementée, la Ligue des Champions version 2024 va connaître un nouveau tournant ce lundi avec le tirage au sort des huitièmes de finale.

Avant de se plonger dans une trêve hivernale bien salvatrice en vue de la deuxième partie de saison, les grands clubs européens se sont donné rendez-vous pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Celui-ci se déroulera ce lundi 18 décembre à partir de 12h00 à la Maison du football européen de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

S’il ne concerne plus que le Paris Saint-Germain, sachant que le RC Lens a été reversé en Europa League après sa troisième place en phase de groupes, ce tirage au sort des 8es de finale de la C1 sera largement diffusé en France. Tous les diffuseurs de la Champions seront effectivement en direct ce lundi midi.

Pour voir ce tirage, les amoureux du football européen pourront donc se brancher sur Canal+, RMC Sport 1 ou beIN Sports 1. Ce tirage sera aussi à suivre en gratuit sur La Chaine L'Équipe, mais que pour les commentaires et sans les images du tirage à proprement parler.

Last-16 draw on Monday 🤩



Which ties do you want to see?



*No side can face another team from the same country pic.twitter.com/JqPfXPousO