TV ‍: PSG - Dortmund, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Par Alexis Rose

Suite à un début de saison mitigé en championnat, à cause d’une défaite face à Nice le week-end dernier (2-3), le Paris Saint-Germain va retrouver les joies de la Ligue des Champions avec un alléchant match à disputer face à Dortmund.

Quelle heure pour PSG – Dortmund ?

La Ligue des Champions est de retour pour le plus grand bonheur des suiveurs du football européen, et notamment pour les fans du PSG. Aux côtés de Lens, Paris va tenter de faire honneur à la L1 dans la coupe aux grandes oreilles. Pour cela, le PSG va devoir enchaîner les grosses performances contre des top équipes du Vieux Continent, à l’image de Dortmund. Pour cette première journée de LDC, le PSG recevra donc le Borussia au Parc des Princes ce mardi 19 septembre à 21 heures. L’arbitre sera l’Espagnol Jesús Gil Manzano.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Dortmund ?

Comme tous les matchs du PSG cette saison en Ligue des Champions, cette rencontre face à Dortmund sera diffusée sur deux chaînes à la fois. Sur Canal+ d’abord, mais aussi sur RMC Sport 1. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit.

Les compos probables de PSG – Dortmund :

Défait pour la première fois de la saison face à Nice vendredi dernier en L1, le PSG va tenter de se racheter devant son public face à Dortmund. Mais pour son premier rendez-vous européen à la tête du PSG, Luis Enrique sera privé de plusieurs éléments comme Asensio, Kimpembe, Lee Kang-In, Mendes, Ruiz ou Mukiele.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez - Zaire Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Dortmund est un club qui ne perd plus. En effet, depuis le 5 avril dernier, le club de la Ruhr n’a plus goûté à la défaite. Invaincu sur ce début de saison, Dortmund est septième de Bundesliga avec huit points en quatre journées. Autant dire que c’est un adversaire coriace que le PSG va affronter. D’autant plus que pour ce match dans la capitale française, Edin Terzić disposera d’un groupe fourni, sans Meunier.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can, Brandt - Malen, Haller, Adeyemi.