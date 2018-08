TV : Les chaînes RMC Sport bientôt diffusées par Canalsat ?

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Cette semaine encore, il faudra rivaliser d'imagination pour une majorité de téléspectateurs s'ils veulent voir le match de Bordeaux contre La Gantoise en Europa League, ou les matches qualificatifs de Ligue des champions. Car c'est désormais sur RMC Sport que sont diffusées ces rencontres européennes, et pour de très nombreux amateurs de football, il est juste impossible de recevoir ces chaînes. Si certains ont optés pour le streaming ou l'iptv, deux solutions fiables mais illégales, d'autres attendent qu'un autre opérateur signe un deal avec RMC.

Et selon les Echos, cela pourrait arriver pour les abonnés Canalsat. En effet, SFR, la maison mère de RMC, négocie actuellement avec Canal et un accord paraît possible. Si le bouquet français a des chances de parvenir à une solution avec SFR, c'est qu'il a un gros atout dans les mains. En effet, le contrat qui permet à SFR de distribuer les chaînes de Canal+ arrive bientôt à son échéance, et forcément Canalsat a un argument en or pour inciter les dirigeants de cette société à ne pas être trop gourmand dans leurs exigences financières sous peine de perdre les chaînes Canal+.