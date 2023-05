TV : Laure Boulleau en a marre, petit malaise sur Canal+

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’Inter s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en venant à bout sans forcer de son rival, l’AC Milan. Mais sur Canal+, l'ambiance était spéciale.

Après avoir gagné le match aller 2-0, l’Inter a enfoncé le clou durant ce match retour en l’emportant 1-0 grâce à un but de Lautaro Martinez. Les joueurs de Simone Inzaghi vont pouvoir regarder tranquillement l’autre demi-finale retour ce mercredi soir entre Manchester City et le Real Madrid. Un choc qui pour le coup est totalement ouvert et indécis après le match nul de l’aller (1-1) à Santiago Bernabeu. Cette rencontre sera à suivre sur Canal +, comme c’était également le cas du derby milanais de mardi soir. Et sur la chaîne cryptée, une blague un brin sexiste est passée difficilement.

🍏🍏🍏 tonight :)

On se retrouve déjà demain sur @canalplus pour le derby Milanais 🔥



Outfit💚 @TommyHilfiger pic.twitter.com/oG00VaEeio — Boulleau Laure (@laureboulleau) May 9, 2023

Durant l’avant match dans le « Canal Champions Club » présenté par Hervé Mathoux, une petite polémique a éclaté. Tandis que le présentateur vedette de Canal + détaillait l’histoire de l’AC Milan et revenait sur la création du club lombard, il a sorti une phrase gênante à l’encontre de sa consultante, Laure Boulleau. « Désolé pour ce moment de culture Laure » a lâché Hervé Mathoux, s'en prenant à l’ancienne joueuse du PSG certainement de manière probablement involontaire. Reste que la principale intéressée n’a pas apprécié ce qui était sûrement une mauvaise blague envoyée par son collègue.

Laure Boulleau clashée en direct par Hervé Matoux

« Non mais ça veut dire quoi ça ? » a-t-elle riposté à l’antenne avant de lâcher une petite phrase au moment où la coupure pub était lancée, et qu'on ne voyait plus le plateau à l'antenne. « Arrête de me faire passer pour une débilosse ! » a lancé Laure Boulleau à Hervé Mathoux, alors qu'elle se pensait hors-antenne. Une petite phrase malaisante sur Canal + qui a néanmoins eu le mérite de faire rire les auditeurs et les téléspectateurs. Nul doute que ce mercredi, à l’occasion du match entre Manchester City et le Real Madrid, le présentateur révélé sur TF1 se passera de ce genre de blague et se contentera de donner la parole à Laure Boulleau pour ses analyses footballistiques.