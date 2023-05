LdC : L'Inter représentera Milan en finale

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Stade Giuseppe-Meazza

Inter-Milan AC 1-0 (aller 2-0)

But : L.Martinez (74e)

Dans un match maîtrisé, l'Inter Milan a validé sa qualification en finale. Les Nerazzuri ont battu leur voisin de l'AC Milan 1-0 et iront à Istanbul le 10 juin prochain pour affronter Manchester City ou le Real Madrid.

Après sa facile victoire 2-0 de l'aller, l'Inter devait valider sa qualification en finale à domicile face au Milan AC. Le début de match montrait une volonté du Milan AC de relancer le suspense. Théo Hernandez envoyait un puissant tir des 30 mètres, lequel frôlait la barre d'Onana (5e). Le portier camerounais était sollicité ensuite après un débordement de Tonali. Le centre de l'Italien était repris par Brahim Diaz mais sa frappe était trop impuissante pour inquiéter Onana (11e). En fin de première période, Leao croisait trop sa frappe (38e). Une occasion qui aurait pu être vite regrettée par les Rossoneri sans l'intervention miraculeuse de Maignan sur un coup-franc intériste et une tête de Dzeko (39e).

Après le repos, l'Inter cadenassait parfaitement le match. Giroud était notamment trop peu visible sur le terrain. Milan n'arrivait pas à se créer de belles situations devant le but d'Onana. En plus, les Rossoneri devaient gérer les contres adverses. L'entrée de Lukaku (66e) amenait la perte du Milan. Le Belge ne tardait pas à se révéler décisif. Il combinait bien avec Lautaro Martinez dans la surface avant que l'Argentin ne fusille Maignan en angle fermé pour ouvrir le score. Le but qui pliait la double confrontation. La fin de match offrait peu d'actions intéressantes aux deux équipes, plutôt concernées par les frictions et les embrouilles collectives. L'Inter l'emportait finalement 1-0, 3-0 sur les deux matchs, validant sa 5e clean-sheet en 6 matchs à élimination directe dans cette ligue des champions. Qualifiés pour leur première finale de C1 en 13 ans, les Intéristes ne sont un cadeau ni pour City, ni pour le Real.