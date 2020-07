TV : La Ligue des Champions fait grimper le prix de Téléfoot

Dans : Ligue des Champions.

Diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 la saison prochaine, la nouvelle chaîne Téléfoot du groupe Mediapro pourrait ajouter la Ligue des Champions à sa grille.

L’information signée Les Echos ne manquera pas de faire réagir les fans de football. Et pour cause, le média affirme en ce début de semaine que la nouvelle chaîne du foot français, Téléfoot, devrait co-diffuser avec RMC Sport les matchs de Ligue Europa et de Ligue des Champions lors de la saison 2019-2020. « Selon nos informations, le groupe espagnol à capitaux chinois et la chaîne sportive d'Altice auraient en effet trouvé un accord en ce sens » est-il écrit même si pour l’heure, rien n’est officiel.

Avec cet accord, Mediapro devrait prendre à sa charge une grande partie des 350 ME que RMC devait initialement payer à l'UEFA pour la diffusion des coupes d’Europe la saison prochaine. Mais pour Mediapro, le deal est également gagnant car malgré ces frais supplémentaires, le groupe sino-espagnol va pouvoir augmenter le prix de son abonnement. Fixé à 25 euros par mois avec la Ligue 1 et la Ligue 2, il va monter à 29,99 euros avec le surplus représenté par la Ligue des Champions et l’Europa League. Par ailleurs, il est indiqué qu’un accord est également proche d’être trouvé pour la distribution de la chaîne sur toutes les box SFR. « Des discussions sont en cours aussi avec Orange et Bouygues Télécom. Mediapro devra ensuite négocier avec Canal » est-il également indiqué, alors qu’une conférence de presse devrait être organisée cette semaine afin de faire le point sur les dernières actualités de la future chaîne.