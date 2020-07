TV : Facebook futur diffuseur de la chaîne Téléfoot, c’est historique !

Dans : Ligue 1.

Alors que la reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, la future chaîne Téléfoot de Mediapro va bientôt annoncer une grande nouvelle, avec l’arrivée de Facebook dans le monde du football français.

En décembre dernier, Jaume Roures, le patron du groupe sino-espagnol qui va diffuser la majeure partie des matchs du football français à la rentrée, faisait un appel du pied envers les GAFA. « L'idée est de discuter avec Facebook, Amazon ou Apple en plus des distributeurs traditionnels », lançait le boss de Mediapro. Une perche que le réseau social a attrapé. Car si Mediapro n’a toujours pas trouvé d’accord avec les opérateurs classiques, comme Free, Orange ou Canal+, la chaîne Téléfoot sera distribuée par Facebook, comme l’avoue L'Équipe. « Un accord de distribution avec le géant américain du web aurait été trouvé pour proposer sur le réseau social l'accès à la nouvelle chaîne du football français », peut-on lire dans le quotidien français.

Si les deux groupes se sont rapprochés grâce à Peter Hutton, le responsable des droits sportifs de Facebook, et Julien Bergeaud, le DG chargé de la distribution de Téléfoot, les modalités de cet accord sont encore floues, vu que celui-ci est le premier du genre entre un GAFA et une chaîne payante. Depuis quelques années, le réseau social utilise son player vidéo Facebook Watch pour diffuser du sport en partenariat avec des médias. Mais ce nouveau deal avec le géant américain, qui compte 2,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 37 millions en France, « ferait entrer dans une nouvelle dimension et acterait l'évolution réelle des modes de diffusion du sport en France ». Mais que les fans de la L1 se rassurent, le championnat de France, qui débutera le week-end du 23 août, ne sera pas disponible que sur Facebook. Car SFR serait en négociations avancées avec Mediapro pour une distribution de Téléfoot jusqu’en 2024. Un accord qui pourrait favoriser les détenteurs d’une box SFR, puisque Téléfoot pourrait alors récupérer la co-diffusion de la saison 2020-2021 de la Ligue des Champions et de l’Europa League, détenue par RMC Sport. Un coup double qui pourrait faire du mal aux autres opérateurs, et notamment à Canal+.