TV ‍: Canal+ se lance un défi colossal

Par Corentin Facy

Canal+ s’apprête à vivre une soirée historique ce mercredi avec un multiplex inédit en Ligue des Champions. 17 matchs sont au programme pour la dernière journée de la phase de ligue de cette nouvelle version.

Cette année, la Ligue des Champions a fait peau neuve avec une nouvelle version qui va donner lieu à une ultime journée explosive ce mercredi. Et pour cause, les 17 matchs seront en même temps, un sacré défi pour Canal+, diffuseur de la compétition en France. Sur ses différents canaux, la chaîne cryptée va bien sûr offrir la possibilité à ses abonnés de suivre le match de leur choix. Mais sur la chaîne principale, Canal+ va proposer le multiplex pour ceux qui refusent de choisir et qui veulent connaître l’évolution du classement en live.

Une soirée étoilée se prépare pour cette 8e journée de Ligue des Champions 🏆



Retrouvez le multiplex demain soir à 21H00 sur Canal+ 📺#UCL pic.twitter.com/l98Ajyq51f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2025

Un défi colossal pour les équipes d’Eric Besnard, qui sera à la présentation de ce multiplex historique. Interrogé par L’Equipe, le journaliste a reconnu qu’il s’agissait d’un énorme défi car le risque est de vite se noyer avec autant de matchs et donc des buts en pagaille tout au long de la soirée. « On devra être partout mais sans se noyer, en donnant du sens à la soirée et en sachant où sont les priorités » reconnait le journaliste avant de poursuivre. « La première de ces priorités est de suivre les quatre clubs français (PSG, Brest, Monaco, Lille) mais pas seulement... Être là où il y a de l'enjeu ! Ce sera un savant dosage de préparation minutieuse et d’improvisation ».

17 matchs en même temps sur Canal+

Puis le journaliste de conclure. « Certains avaient des réserves sur cette nouvelle version de la compétition mais elles se sont vite évanouies. Avant, nous connaissions souvent les qualifiés au bout de la troisième ou quatrième journée de la phase de poules... Là, on arrive à la fin de la saison régulière, avec un feuilleton incroyable pour la dernière journée ». L’excitation est donc à son maximum chez Canal+ avant cette soirée historique qui promet d’être spectaculaire et riche en rebondissements. Les abonnés attendent eux aussi avec impatience de voir à quoi ressemblera un multiplex avec autant de matchs au programme.