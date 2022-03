Tuchel sort son permis poids-lourd, le LOSC est prévenu

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Tenant du titre en Ligue des Champions, Chelsea se rendra bien sur la pelouse de Lille mercredi prochain pour son huitième de finale retour. Malgré les sanctions touchant le club londonien, les Blues sont bien au rendez-vous, avec Thomas Tuchel comme chauffeur de bus ?

Le club de Chelsea traverse une période compliquée. Alors que Roman Abramovich se retrouve dans l’obligation de vendre son club pour ses rapports avec Vladimir Poutine, le président de la Russie qui a déclaré la guerre à l’Ukraine, le club de Londres est touché par certaines sanctions. L’une d’entre elles pourraient d'ailleurs avoir des répercussions rapides, vu que le gouvernement anglais a demandé à Chelsea de ne pas dépenser plus de 24 000 euros pour chaque voyage à l’extérieur. Ce qui représente très peu d'argent pour un club comme Chelsea, surtout en vue d’un match de Ligue des Champions… Autant dire que le trajet jusqu’à Lille en début de semaine prochaine risque d’être folklorique. Malgré tout, Thomas Tuchel se veut optimiste.

« S'il le faut, je conduirais moi-même un bus »

« De ce que je sais, on pourra prendre l'avion. Donc on peut y aller en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus. Et s'il le faut, je conduirais moi-même un but sept places. Honnêtement, je vais le faire. Vous pouvez marquer mes mots, je vais tout faire pour y arriver. Je ne sais pas si je sais rouler à gauche. Surtout qu'en France, il va falloir repasser à droite, mais à ce stade, il faut faire confiance à l'entraîneur. Je serai là et nous serons là. Bien sûr, au niveau de l'organisation, il y a des négociations et des discussions en cours, mais cela ne m'influence pas. Nous avons des gars brillants qui organisent le voyage et nous avons, dans chaque département, des gens tellement engagés qu'en ce moment les choses semblent plutôt normales », a lancé l’entraîneur allemand sur Sky Sports après la victoire des Blues contre Newcastle ce dimanche (1-0).

« C'est plus compliqué que d'habitude »

"No one knows what's coming" 🙅



Thomas Tuchel exclusive on Chelsea, Roman Abramovich and his future... pic.twitter.com/d5i3FMkOK7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 13, 2022

Pour la suite, l’ancien coach du PSG reste dans l’incertitude, même s’il continue de travailler comme si de rien n’était ou presque. « Il n'y a aucune assurance pour l’avenir. Personne ne sait ce qu'il va se passer. Il y a une semaine, le club n'était pas à vendre. Aujourd'hui, il l'est. On continue, plus ou moins, de faire ce qu'on fait habituellement pour être prêts si tout revient à la normale, même s'il y a beaucoup de distractions. Mais l'attitude et la mentalité ne changent pas ici. Une fois qu'on arrive sur le terrain, qu'on sent le gazon et qu'on voit la balle, nous serons compétitifs. Ces joueurs ne sont pas des gens normaux, ce sont des grands compétiteurs, ils ont ça en eux. C'est plus compliqué que d'habitude, mais nous ne trouvons pas d'excuses avant de jouer les matchs », a détaillé Tuchel, qui sait que Chelsea n’aura pas la tâche facile en cette fin de saison…