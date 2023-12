Tirage au sort ‍: Luis Enrique avait raison, le PSG fait peur

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG connaitra donc son adversaire, qui devrait être du très lourd.

En terminant deuxième de son groupe en Ligue des champions, le PSG sait qu'il devrait tirer un mastodonte du football européen ce lundi lors du tirage au sort. Parmi les équipes qui font peur, on peut citer le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City ou encore Arsenal. Les matchs un peu plus ouverts semblent en revanche être contre la Real Sociedad, le Barça ou encore l'Atlético. Si le PSG peut donc logiquement trembler, c'est aussi le cas de certaines équipes qui ont fini premières. En tout cas, en Espagne, on ne serait pas du tout heureux de devoir affronter le club de la capitale française...

L'Espagne n'est pas sereine

Lors d'un article publié ce dimanche, Sport attend le tirage avec appréhension pour les clubs ibériques, avec clairement l'Inter et le PSG à éviter. « En raison de leur potentiel théorique, l'équipe de Luis Enrique, avec toute sa constellation de stars dirigée par Kylian Mbappé, et l'Inter, finaliste l'année dernière, sont les rivaux à éviter, même si l'équipe parisienne n'a pas connu une première partie de saison brillante et il a connu des difficultés notables pour terminer deuxième de son groupe et que Real Sociedad a montré comment « apprivoiser » les Milanais ». Le Real Madrid, le Barça, la Real Sociedad et le Barça, ils peuvent donc tous tomber sur le PSG en huitièmes de finale. Si les Merengue ont des raisons de se montrer confiants au vu des dernières confrontations avec Paris, les autres ne peuvent pas en dire autant, surtout le Barça, éliminé en huitièmes de finale par les Franciliens en 2021. Surtout que Luis Enrique connait en plus très bien le club et ses défauts potentiels.