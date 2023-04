Rodrygo porte un Real impérial à Chelsea

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Chelsea - Real Madrid 0-2

Buts pour le Real Madrid : Rodrygo (57e et 80e)

A Stamford Bridge, le Real Madrid se qualifie pour les demi finales de la Ligue des Champions avec sa victoire 2-0, sur le même score que lors du match aller.

Dos au mur après sa défaite 2-0 du match aller, Chelsea devait croire au miracle pour remonter un tel écart face au champion d’Europe en titre. Malgré une composition d’équipe osée de la part de Frank Lampard car très peu tournée vers l’offensive, la première période des Blues était cohérente. Si Vinicius manquait sa reprise sur un centre devant le but de Modric, la meilleure occasion était pour les Anglais juste avant la pause. Sur un centre au second poteau, Cucurella se retrouvait seul et ajustait sa frappe que Courtois sortait d’une parade dont il a le secret.

Un 0-0 à la pause qui laissait les Espagnols dans le confort, et avec une gestion parfaite en vue. Malgré une domination des Blues en début de seconde période, le contre meurtrier du Real faisait mouche, avec Rodrygo au départ et à la finition (0-1, 57e). Le maigre suspense s’envolait soudainement et permettait aux Madrilènes d’asseoir leur domination, avec un doublé pour Rodrygo sur une véritable offrande de Valverde, qui fixait Kepa pour donner au Brésilien (0-2, 80e).

Le Real s’offrait sans trembler son billet pour les demi-finales, et aura le luxe d’affronter le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Bayern Munich.