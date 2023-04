Revanche ! City veut faire pleurer le Real

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Ce sera le grand choc des demi-finales de la Ligue des Champions. Manchester City rêve de se venger de l'élimination de la saison dernière par le Real Madrid.

Comme le Real Madrid face à Chelsea, Manchester City a été un peu secoué par le Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions, mais n’a finalement jamais vraiment tremblé pour valider son billet pour le dernier carré. Les deux géants d’Europe se retrouveront au début du mois de mai pour une demi-finale forcément très attendue. Ce sera aussi une très belle revanche après la qualification sulfureuse des Espagnols devant les Anglais à ce même stade de la compétition la saison dernière, dans une rencontre que City pensait avoir en mains pendant très longtemps. La tension avait été énorme, l’arbitrage de Daniele Orsato ayant laissé les Anglais sous le choc, notamment devant sa clémence pour les grosses fautes à répétition de Casemiro.

City en pleine confiance, le Real aussi

L’élimination n’a donc pas été oubliée du côté de Manchester City, qui sitôt le match remporté contre le Bayern Munich, s’est tourné vers le Real Madrid. Il y aura certes un énorme choc en Premier League contre Arsenal la semaine prochaine dans la course au titre, mais l’obsession est tout de même de remporter la Ligue des Champions, ce qui parait désormais plus que jamais possible avec la signature d’Erling Haaland, monsieur un but par match. Au minimum…

Bernardo Silva n’a pas hésité à confier à quel point il comptait prendre sa revanche le mois prochain. « Une revanche ? Nous y allons vraiment pour ça, pour se qualifier. Nous y allons toujours pour ça, mais nous pensons que l'équipe est très, très confiante actuellement. Je pense que nous passerons. Nous sommes à ce stade de la saison où si vous ratez votre performance dans un match, vous êtes hors compétition. Ça va être difficile mais nous allons travailler très dur pour ramener des titres à la maison », a livré l’ailier portugais, qui est dans une forme étincelante en ce moment, au point d’avoir retrouvé son véritable poste et d’avoir mis Riyad Mahrez sur le banc de touche. Des joueurs en forme, il faudra bien au moins cela pour sortir un Real Madrid qui est encore plus impressionnant que la saison passée par sa maitrise collective et sa capacité à accélérer à son bon vouloir dans les rencontres de haut niveau.