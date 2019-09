Real : Areola savoure, il a enfin l’occasion de remporter la C1

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen.

Finalement, Alphonse Areola a bien eu droit à une présentation officielle au Real Madrid.

Ce vendredi, le gardien prêté par le Paris Saint-Germain, dans le cadre du transfert de Keylor Navas chez le champion de France, est passé pour la première fois devant les micros et caméras de la presse espagnole. L’occasion pour nos confrères d’interroger le Français sur son rôle. « Il y a une hiérarchie qui est claire, mais je vais montrer mon niveau au quotidien et on verra avec le temps », a répondu Areola, sans confirmer son statut de doublure derrière Thibaut Courtois. Ni le contenu de son échange avec le coach Zinédine Zidane.

« Ce qu'on se dit avec l'entraîneur reste entre lui et moi, a poursuivi le titi parisien. Que ce soit Courtois ou moi, on verra. Je dois être prêt pour gagner des matchs et des titres. » En parlant de sacres, l’international tricolore rêve toujours de Ligue des Champions. Une ambition qu’il peut facilement afficher sous ses nouvelles couleurs. « J'ai vu les Ligues des Champions dans la salle des trophées, ça donne envie d'en gagner une avec le Real, a-t-il confié. On devra travailler tous les jours pour être compétitifs. » Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi apprécie de voir son portier soulever la coupe avec le Real…