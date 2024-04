PSG-Barça ‍: Luis Enrique le provoque, Xavi l'ignore

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Outre l'énorme choc que représente ce Paris Saint-Germain - FC Barcelone en C1, c'est également le théâtre du retour de Luis Enrique, face à son ancien club. Le coach parisien tente de déstabiliser son homologue espagnol.

Xavi a passé sa dernière saison à Barcelone dans la peau du capitaine du club, sous les ordres de Luis Enrique, avec qui il a remporté la Ligue des Champions. Désormais entraîneur des Blaugranas, l'ancien milieu de terrain fait face au dernier coach à avoir réellement brillé au Barça en gardant l'ADN historique du club, insufflé par Johan Cruyff, sublimé par Pep Guardiola, puis réutilisé par Luis Enrique, désormais au PSG. L'ancien sélectionneur de la Roja a d'ailleurs répondu à la question d'un journaliste en conférence de presse qui lui demandait qui incarnait le mieux l'ADN du club catalan. Sa réponse est très claire : « Qui représente le plus l'esprit footballistique du Barça entre Xavi et moi ? Moi, sans aucun doute ! Ce n'est pas une opinion, regarde les données, la possession du ballon, les occasions de but, le pressing haut, regarde les trophées, les titres. »

Xavi ne rentre pas dans le jeu de Luis Enrique

❗️ "𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 se ha querido proteger a nivel mediático. Los dos tenemos 'ADN Barça'".



🎙️ 𝐗𝐚𝐯𝐢, con @Rsierraplus #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/j6fV0xlt69 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2024

Une tentative de la part de Luis Enrique de déstabiliser Xavi avant ce choc de Ligue des Champions. L'actuel coach des Catalans est justement plutôt décrié pour son style de jeu, assez opposé de l'identité propre du club. Il a même annoncé son départ à la fin de la saison. Pourtant, l'ancien maestro de l'entrejeu barcelonais estime que Luis Enrique essaye de se protéger médiatiquement avant l'opposition. « Il ne s'agit pas de faire la compétition, il s'agit de répondre sur le terrain demain. Il voulait se protéger au niveau médiatique. Nous recherchons tous les deux cet ADN du Barça » a confié Xavi, dans une interview pour Movistar Plus. Le duel fait clairement rage entre le Barça et le PSG, autant entre les joueurs, que les entraîneurs, d'abord en dehors et bientôt sur le terrain.