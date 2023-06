Pep Guardiola veut faire pleurer le Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Vainqueur de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, Manchester City a enfin atteint le but fixé par le club depuis plus d'une décennie. Pep Guardiola a désormais de nouveaux objectifs .

Grâce à un but de Rodri, Manchester City a enfin remporté cette Ligue des Champions qui fuyait les Citizens depuis tant d'années. Également champions d'Angleterre et vainqueurs de la FA Cup, les Skyblues ont réalisé une incroyable saison, notamment grâce à un Erling Haaland Monstrueux, auteur de 52 buts cette saison dont 12 en C1. Et cela même si le Cyborg a été fantomatique lors de la demi-finale face à Madrid, mais aussi face à l'Inter. Pep Guardiola soulève, de son côté, sa troisième coupe aux grandes oreilles après les éditions 2009 et 2011, remportées avec le FC Barcelone. Bien que Manchester City reste loin du champion incontesté en Europe, le Real Madrid, l'entraîneur espagnol espère tout de même rattraper les Merengues. En conférence de presse, après avoir fêté cette victoire historique, Guardiola a plaisanté sur l'idée de revenir à égalité avec le Real Madrid en nombre de Ligue des Champions gagnées.

Pep Guardiola provoque le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

« Attention le Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous maintenant, mais on vient vous chercher. C’est un grand soulagement pour le club d’avoir remporté ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive » a déclaré le coach espagnol qui envoie un message fort à l'Europe. Outre cette blague, Guardiola espère sincèrement pouvoir conserver son titre européen la saison prochaine et continuer de remporter des Ligues des Champions avec Manchester City. L'entraîneur de 52 ans est désormais un fervent supporter des Citizens et fera tout son possible pour ériger l'équipe anglaise au rang de monument du football européen. Manchester City sera attendu au tournant dès la saison prochaine. Guardiola le sait très bien et visiblement, il adore ça.