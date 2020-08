OM : Il ne voulait pas chambrer Paris, et sort un alibi béton

Dans : Ligue des Champions.

Une vidéo de Djibril Cissé, ivre de bonheur, a circulé sur les réseaux sociaux après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. L'ancien joueur de l'OM est scandalisé.

La défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions dimanche contre le Bayern (1-0) a plongé Marseille dans la folie. Les supporters phocéens ont dignement fêté la désillusion de leur ennemi juré, permettant à l’OM de rester la seule équipe française à avoir gagné la C1. Du côté des joueurs également, on a été ravi. C’est le cas de Dimitri Payet mais également d’un ex-olympien, Djibril Cissé. Suite à la défaite parisienne, une vidéo de l’ancien buteur de l’OM a circulé sur les réseaux sociaux. On aperçoit sur celle-ci, l’ancien international français montrer son trophée de la C1 remportée en 2005 avec Liverpool et hurler de joie.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de L’Équipe du Soir, l’intéressé s’est justifié. Comme il l’explique, cette vidéo a été envoyée à des amis parisiens à lui, mais a été publiée sur les réseaux sociaux par l’un d’entre-eux. « Je n’ai pas chambré le PSG, j’ai chambré mes amis. On a un groupe entre nous, je leur envoie une vidéo à eux et à un autre ami, qui est dans un appartement avec dix personnes, mais qui est le seul marseillais. Il prend la vidéo et la publie. Donc ce n'était pas pour le PSG, c'était pour des amis, et là il a déconné. Mais ça m'apprendra », regrette-t-il, appuyant sur le fait qu’il « ne manquera jamais de respect au PSG », où il affirme avoir aussi des amis comme Neymar et Kurzawa.