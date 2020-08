OM : Gignac, Payet, les Marseillais chambrent le PSG

Dans : OM.

Ils ne sont pas allés dans la rue pour fêter la victoire du Bayern Munich comme certains supporters marseillais ce dimanche soir, mais les joueurs emblématiques de l’OM ont visiblement apprécié le résultat de la finale de la Ligue des Champions.

Avec la défaite du PSG 1-0, Marseille reste donc le seul club français à avoir gagné une C1, ce qui n’a pas manqué de rappeler Dimitri Payet par exemple, ou bien son coéquipier Alvaro Gonzalez avec une dédicace à Thiago, ou encore André-Pierre Gignac, qui a Marseille dans le sang et a suivi le match avec délectation depuis le Mexique où il évolue désormais.

Une preuve en tout cas que, pour certains joueurs emblématiques, la rivalité existe toujours, même si elle ne se ressent plus vraiment sur le terrain comme il y a quelques années. En tout cas, dans la saison qui vient de débuter en France, l’OM et le PSG seront deux des trois représentants français en Ligue des Champions, avec pourquoi pas l’ambition de faire aussi bien que l’OL et le PSG dans la saison qui vient de s’écouler.

🤣🤣🤣🌟❌ Bonne nuit! — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 23, 2020