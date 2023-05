Le Real humilié, Ancelotti fait une grande annonce

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a perdu pied comme rarement dans son histoire en s'inclinant 4-0 à Manchester City. Carlo Ancelotti a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait changement au sujet de son avenir.

Habitué à maitriser les matchs couperets de la Ligue des Champions, le Real Madrid a bu la tasse à l’Etihad Stadium. Déjà malmenés par les Citizens la saison passée, les Espagnols étaient passés par un trou de souris pour aller chercher un nouveau titre européen en finale face à Liverpool. La performance n’a pas été renouvelée avec cette défaite 4-0 qui va forcément faire du bruit au sein de la Casa Blanca, où on n’est guère habitué à prendre la porte de cette façon. Longtemps annoncé sur le départ, Carlo Ancelotti va devoir essuyer son lot de critiques.

Mais l’entraineur italien, véritable légende des bancs de touche, n’en est pas à son premier rodéo. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a décidé de prendre les devants en analysant déjà la suite et en se projetant sur les prochaines semaines. Une manière de faire comprendre que, malgré les clins d’oeil venus du Brésil pour en faire le sélectionneur, Carlo Ancelotti serait toujours sur le banc du Real Madrid.

Carlo Ancelotti prend rendez-vous

« Il n’y a aucun doute à mon sujet. Je pense que ke président a été très clair il y a 15 jours. Il y a encore des choses à améliorer pour la saison prochaine. Et la saison prochaine, je serai là pour me battre et aller chercher une autre Ligue des Champions. Je n’ai aucun regret. J’ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous, l’an dernier c’était nous, cette fois c’est eux, tu peux gagner comme tu peux perdre », a livré le technicien madrilène, pour qui la supériorité de Manchester City est impossible à contester.

Avec la perte du titre en Liga et cette élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid termine sa saison de manière timorée, et la seule victoire en Coupe du Roi ne suffit pas à sécher les larmes. Dans un tel club, un titre majeur est demandé chaque saison, et l’exercice est donc en grande partie manqué. Mais cela reste une exception tant le géant espagnol continue d’être là dans les grands rendez-vous, même si une génération s’essouffle clairement à la lumière de cette défaite incontestable sur le plan du résultat comme du jeu produit.