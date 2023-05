LdC : City détruit le Real et rejoint l'Inter en finale !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Etihad Stadium

Man City-Real Madrid 4-0 (aller 1-1)

Buts : Bernardo Silva (23e, 37e), Militao (76e csc), Alvarez (90e+1)

Supérieur au Real Madrid, Manchester City a largement dominé ce match retour 4-0. Bernardo Silva a notamment inscrit un doublé pour envoyer City à Istanbul. Les Citizens retrouveront l'Inter Milan pour une finale de C1 inédite.

Il y a un an, Manchester City avait buté sur le Real Madrid en demi-finale en ayant pourtant tout en main pour l'emporter. Cette fois-ci, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas laissé passer leur chance. Dès l'entame, les Citizens mettaient une pression d'enfer sur les Madrilènes. Ces derniers subissaient la domination adverse et avaient du mal à sortir le ballon de leur camp. Les occasions se multipliaient logiquement. Rodri croisait trop sa frappe (7e) avant deux possibilités pour Haaland (13e, 21e), sur lesquelles Courtois avait des réflexes exceptionnels. Le portier belge ne pouvait toutefois rien sur la frappe puissante de Bernardo Silva, esseulé dans la surface, pour l'ouverture du score. Un but qui réveillait Madrid mais Vinicius et Benzema étaient très bien muselés par la défense anglaise. Seul Kroos faisait frissonner l'Etihad Stadium d'un boulet de canon sur la barre transversale d'Ederson (35e).

L'égalisation n'avait pas été loin pour le milieu allemand et, malheureusement pour le Real, c'était la dernière chance de revenir au score. Deux minutes plus tard, City faisait le break. Gundogan butait sur Courtois mais Bernardo Silva, en opportuniste, poussait le ballon au fond de la tête. En seconde période, le Real avait le ballon, tentait d'infiltrer la défense mais échouait trop souvent. Vinicius passait rarement avec ses dribbles et Benzema était trop fébrile techniquement. A City, ce n'était pas mieux pour Haaland, discret ce soir. Le Norvégien perdait encore un duel avec Courtois. Mais, juste après, City pliait quand même le match. Militao poussait le ballon dans son propre but sur coup-franc. Dans les arrêts de jeu, Alvarez venait même punir une quatrième fois le Real. Avec cette fessée 4-0, City se qualifie pour sa deuxième finale de Ligue des champions en trois ans. Face à l'Inter, le club anglais apparaît comme le grand favori le 10 juin prochain.