Le PSG va pleurer, Lamine Yamal plaide coupable

Par Guillaume Conte

Lamine Yamal annonce la future désillusion du PSG puisque selon le jeune ailier du Barça, son équipe va s'imposer au Parc des Princes. Il donne même le score et le nom du buteur alors que les Catalans sont surmotivés par cette affiche.

Les joueurs barcelonais sont très motivés à l’idée d’affronter le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Le contraire serait bien sûr étonnant, mais la bonne passe en cours du club catalan et le fait de le revoir à ce niveau sur la scène européenne alors que les dernières participations ont été décevantes, sont des éléments qui donnent le « smile » au Barça. Le président Joan Laporta, toujours aussi bavard, annonce un vestiaire déterminé et surtout très enjoué à l’idée de défier Paris dans cette double confrontation. Il en va de même pour ses joueurs, qui s’aventurent même à quelques prédictions. Une chose rare dans le monde du football, et encore plus à ce niveau, mais le jeune Lamine Yamal n’a pas pu s’en empêcher. Dans un très long entretien au Mundo Deportivo, la jeune pépite du FC Barcelone s’est projeté sur le rendrez-vous face au PSG, et il annonce que son club ne perdra pas de temps pour se placer en position de force.

« Je vois ce match avec beaucoup d’enthousiasme. C’est mon premier quart de finale et c’est un rêve de pouvoir le jouer. Jouons comme nous savons jouer, mettons notre jeu en place et dominons-les. Toutes les équipes ont désormais des chances d’aller au bout, il faut battre le PSG et ensuite en demi-finale, tout peut arriver. Nous pensons beaucoup au match de mercredi, ce sera l’un des plus importants de cette saison. J’ai envie d’être le plus jeune buteur de Ligue des Champions à ce niveau. Un résultat ? 1-0 pour nous. Le buteur ? Moi », a lancé Lamine Yamal, qui ne manque pas de confiance au moment de jouer l’un des plus gros matchs de sa carrière.

Une preuve de plus que l’ambiance au FC Barcelone est très positive avant cette rencontre, et que le club catalan, qui a vu son match de ce week-end être repoussé, est totalement concentré sur son déplacement à Paris de la semaine prochaine.