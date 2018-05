LdC : Zidane, plus fort comme joueur ou comme entraineur ?

Dans : Ligue des Champions, Liga, Foot Europeen.

Suite au nouveau titre du Real Madrid en Ligue des Champions, acquis face à Liverpool (3-1), Zinedine Zidane a été grandement félicité par Rolland Courbis.

Zinedine Zidane n'en finit plus d'entrer dans l'histoire du football. Après avoir réalisé une très grande carrière de joueur, au cours de laquelle il a notamment remporté la Coupe du Monde 1998 avec les Bleus, la Ligue des Champions 2002 avec le Real et le Ballon d'Or 1998, Zizou est en train d'écrire une nouvelle légende en tant qu'entraîneur. Arrivé au Real Madrid en janvier 2016, ZZ continue à impressionner tout le monde. Samedi face à Liverpool à Kiev (3-1), le Real de Zidane a remporté sa troisième Ligue des Champions de suite. Un triplé inédit depuis le Bayern Munich de 1976, et une grande première pour un entraîneur. En devenant le seul coach à gagner trois C1 d'affilée, l'homme de 45 ans a rejoint Ancelotti (2003, 2007, 2014) et Paisley (1977, 1978, 1981) au palmarès des meilleurs entraîneurs européens. Une performance qui n'étonne même plus Rolland Courbis.

« C’est la 13e fois que le Real gagne cette Ligue des champions. Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, notre Zizou national, c’est tout simplement époustouflant. Arriver à tenir le coup dans un club aussi exigent, ce n’est pas évident du tout. Et apporter cette fraicheur, cet optimisme… Il y a un plan A et plan B, il fait entrer Bale. Il marque un but juste après son entrée pour le Real même si le gardien commet une erreur. Zidane est tombé du ciel pour le Real. Bon, le Real lui est aussi tombé dessus, mais c’est une histoire d’amour magnifique », a lancé, sur BFM TV, le consultant, qui pense donc que Zidane a tout pour devenir le plus grand coach de tous les temps en Ligue des Champions à la tête du Real Madrid. Les adversaires sont d'ores et déjà prévenus pour la saison prochaine.