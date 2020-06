LDC : Toute la phase finale à Francfort ? L’UEFA va répondre

Dans : Ligue des Champions.

Istanbul ayant retiré sa candidature, personne ne sait pour le moment comment se déroulera la phase finale de la Ligue des Champions.

L’UEFA botte en touche et attend de voir comment les calendriers avanceront dans les principaux championnats européens. Début août, il sera l’heure de jouer les derniers huitièmes de finale, puis ensuite trouver comment terminer rapidement les quarts, demies et la finale. Lisbonne s’est proposé d’accueillir un Final Four mais Francfort fait encore mieux. Le club et les villes environnantes se proposent ainsi d’héberger le tournoi final, qui comprendrait les huit quarts de finaliste, pour une phase ainsi regroupée sur quelques jours. Le responsable des sports de la ville de Francfort a confirmé cette candidature auprès de l’agence allemande SID.

L’UEFA chercherait en effet un site où plusieurs stades se trouveraient à moins de 100 kilomètres, sans préciser s’il y avait la possibilité d’y mettre du public. L’Allemagne a forcément un temps d’avance dans ce dossier, sachant que la reprise s’est déjà effectuée, et que le pays a été l’un des moins touchés des grands d’Europe par le Covid-19. Des villes en Russie et donc au Portugal espèrent aussi organiser cet évènement, si jamais l’UEFA devait pencher sur cette solution. La réponse ne devrait pas tarder, car l’instance européenne devrait donner un premier élément de réponse le 17 juin, lors de la réunion de son comité exécutif.