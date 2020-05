LdC : Pierre Ménès sent le coup tordu contre le PSG et l'OL

Dans : Ligue des Champions.

La Ligue des champions pourrait se finir en août prochain et si c'est les cas les deux clubs français sortiront de 5 mois sans compétition. Pierre Ménès est pessimiste.

Tandis que l’Espagne va reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine, que l’Allemagne piaffe d’impatience pour recommencer la Bundesliga, que l’Italie met la pression sur ses élus, et qu’en Premier League on s’active sérieusement, la Ligue 1 a déjà mis le clignotant. Mais pour l’instant, l’UEFA ne communique pas, l’instance européenne du football étant toujours persuadée que la Ligue des champions et l’Europa League pourront se finir en août. Si tel était le cas, alors Pierre Ménès estime que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais auront été sacrifiés par le football français et la LFP, les chances de les voir aller plus loin étant nulles ou presque.

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès est terriblement lucide pour le PSG et l'OL. « Si la Champion’s League est perdue d’avance pour le PSG et Lyon en août si les autres rejouent avant ? C’est oui. Paris est en quart de finale, Lyon doit jouer à Turin, donc deux gros matchs en perspective contre des équipes qui auront peut-être repris les compétitions nationales, ça sera évidemment injouable pour les deux clubs français », a prévenu le consultant de Canal+, conscient de l’impact énorme sur le plan physique de cet arrêt total du football en France sur les performances de nos deux représentants en C1 que sont le PSG et l’OL. Reste à savoir ce que fera l'UEFA si éventuellement les deux coupes européennes ne peuvent aller jusqu'au bout.