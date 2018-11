LdC : Monaco perd encore, et devient ridicule

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

A Louis II, le Club Bruges bat l’AS Monaco 4-0

Buts pour Bruges : Vanaken (12e et 17e sp), Wesley (24e) et Vormer (85e)

L’AS Monaco ne cesse de s’enfoncer, et visiblement les joueurs de Thierry Henry n’ont pas encore touché le fond.

Pour leur dernière chance d’aller chercher une suite d’aventure européenne, les Monégasques ont lourdement chuté à domicile face au Club Bruges. Pourtant bien partis, avec un début de match maitrisé et une grosse occasion pour Diop, les joueurs de la Principauté ont totalement craqué en quelques minutes.

D’une reprise sur un centre puis un pénalty, Vanaken faisait la différence, avant une frappe terrible de Wesley. Le match était bouclé à la 24e minute, et malgré des tentatives de réaction, c’est même Bruges qui inscrivait le dernier but par Vormer à la 85e minute. Autant dire que Thierry Henry peut faire une croix définitive sur l’Europe, et il va surtout tenter d’éviter le ridicule dans les deux derniers matchs face à l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund.