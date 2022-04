LdC : Man City fait disjoncter l'Atlético Madrid !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Wanda Metropolitano (Madrid)

Atlético-Man City 0-0

Exclusion : Felipe (90e) pour l'Atletico

Malgré une prestation généreuse, l'Atlético n'a jamais réussi à trouver la faille face à Manchester City. Un nul 0-0 qui qualifie les Anglais pour les demi-finales au terme d'une confrontation retour très tendue.

Alors qu’il devait absolument gagner, l’Atlético laissait le ballon et le contrôle du match à Manchester City en début de match. Les Citizens mettaient toutefois du temps avant de poser problème à leurs hôtes. La première belle situation intervenait à la demi-heure. Foden servait Gundogan qui frappait le poteau madrilène avant de voir Felipe sauver de justesse sa seconde tentative. Les Colchoneros étaient bien timides et devaient attendre la 35e minute pour frapper au but via Kondogbia, leur première tentative de la double confrontation. Après 45 minutes, il semblait difficile d’imaginer l’Atlético rejoindre le dernier carré.

L'Atletico Madrid vient de frapper pour la première fois au but lors de la double confrontation face à Manchester City. #ATMMCI — BeFoot (@_BeFoot) April 13, 2022

Mais, les intentions madrilènes étaient bien meilleures en sortie de vestiaire. Une minute après la reprise, Griezmann débordait et obligeait Laporte à un tacle salvateur. Le Français insistait avec une belle reprise qui fuyait de peu le cadre (57e). City était moins bien, dominé fortement par un Atlético qui jetait ses dernières armes dans la bataille. En plus, De Bruyne se blessait et cédait sa place à Sterling (65e). Dix minutes plus tard, Walker se blessait à son tour. L'Atlético poussait de plus en plus avec des centres vicieux même si c'était désorganisé. Mais, les Madrilènes étaient tout proche du bonheur avec une reprise de Carrasco sauvée de justesse par Stones (86e). La fin de match tournait au pugilat avec un mauvais geste de Felipe sur Foden qui en rajoutait par la suite. Les deux équipes s'expliquaient pendant quatre minutes tandis que le défenseur madrilène était exclu. Après neuf minutes d'arrêts de jeu, l'Atlético devait s'incliner 1-0 sur les deux matches et laisser City affronter le Real Madrid en demi-finales.