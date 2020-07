LdC : Madrid dans une bulle à Manchester pour esquiver la quarantaine

Dans : Ligue des Champions.

Le vendredi 7 août, le Real Madrid se rendra à Manchester afin d’y défier City et tenter de renverser la tendance après la défaite 2-1 à Santiago Bernabeu en Ligue des Champions.

Le huitième de finale retour promet d’être spectaculaire et riche en émotions. Encore faut-il être certain qu’il ait lieu. Et dimanche matin, un énorme doute planait à ce sujet puisque dorénavant, le gouvernement britannique impose une quatorzaine à tous ceux qui viennent d’Espagne, où le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse. La menace d’un report du choc entre Manchester City et le Real Madrid était donc bien réel. Mais ce dimanche après-midi, une information très rassurante a été communiquée par le département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport du gouvernement britannique à Sky Sports.

Il a notamment été confirmé que les participants aux événements sportifs et culturels majeurs seront exemptés de quatorzaine. Bien évidemment, Zinedine Zidane et les joueurs du Real Madrid entrent dans cette catégorie et pourront donc disputer le choc de Ligue des Champions face à Manchester City… à condition de respecter des consignes de sécurité très strictes dès leur arrivée sur le territoire anglais. « Les personnes exemptées vivront et travailleront dans des bulles contrôlées et fermées vis-à-vis de l'extérieur. Cela s’applique aux stars du sport, aux responsables des événements comme les cadres de l’UEFA, aux entraîneurs, aux médecins, aux mécaniciens et au personnel des médias » indique la très sérieuse chaîne de télévision britannique. Une nouvelle rassurante, qui élimine donc la possibilité de voir des affiches de Ligue des Champions reportées au dernier moment. Le 7 août prochain, les fans de foot pourront donc se régaler devant l’affiche tant attendue entre Manchester City et le Real Madrid à l’Etihad Stadium.