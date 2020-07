LdC : Barça-Naples et Man City-Madrid menacés par le virus !

Dans : Ligue des Champions.

Deux matchs de Ligue des champions commencent à inquiéter les autorités suite à la flambée des cas de Covid19 en Espagne.

Avant même le Final 8 à Lisbonne, l’UEFA doit encore gérer les derniers huitièmes de finale retour de Ligue des champions qui restent à jouer. Et si par exemple la rencontre entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais ne suscite aucune inquiétude pour l’instance du football européen, il n’en va pas de même pour deux autres matchs, et non des moindres. En effet, le vendredi 7 août, le Real Madrid se rendra à Manchester pour y défier les Citizens à l’Etihad. Mais depuis 24 heures, face à la recrudescence des cas de Covid19 en Espagne, l’Angleterre impose à nouveau une quatorzaine à ceux qui reviennent de ce pays. Et forcément, cela empêchera Zinedine Zidane et ses joueurs d’être prêts pour cette rencontre prévue dans moins de deux semaines. Pour l’instant, l’UEFA n’a pas réagi à l’annonce du gouvernement anglais, mais à priori les événements sportifs pourraient bénéficier d’une dérogation.

De même, Naples doit se déplacer à Barcelone le samedi 8 août. Et là encore, il y a clairement une inquiétude du côté italien. Interrogé sur ce sujet, Gennaro Gattuso a placé l’UEFA devant ses responsabilités. « Il n'y a rien que nous puissions faire contre la hausse des cas de Covid-19 en Catalogne. Les bavardages resteront les bavardages, je crois que c'est à ceux qui nous gouvernent de décider. Pour l'instant, c'est l'UEFA, donc l'UEFA doit prendre la bonne décision. Nous ne pouvons pas plaisanter à ce sujet, nous ne devons pas, parce que nous avons vu ce que le coronavirus peut faire. Et je crois qu'en ce moment, il est inutile de faire des demandes ou d'envoyer des messages. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et de notre côté, nous faisons confiance à l'UEFA », a confié l’entraîneur de Naples. Aleksander Ceferin risque d'avoir des journées très occupées d'ici la finale de la Ligue des champions.