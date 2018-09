LDC : Les Français croient en l'année du PSG, Monaco et l'OL vont pleurer

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL, Monaco.

Alors que la Ligue des Champions 2019 débutera mardi prochain... à 18h55 avec les matchs du Groupe B du Barça, le public français estime que le Paris Saint-Germain en est le grand favori.

Dans un sondage réalisé cette semaine par Odoxa pour RTL, les Français ont tranché : ils voient le PSG remporter la Ligue des Champions. Avec Neymar et Mbappé, le club de la capitale française « arrive en tête des candidats à la victoire finale, avec 24 % des suffrages ». Assez loin devant le Real Madrid (18 %), pourtant triple tenant du titre, Barcelone (13 %), la Juve de Cristiano Ronaldo (6 %), l'Atlético Madrid (4 %), Manchester City (4 %) ou le Bayern (4 %). Cette saison serait donc la bonne pour la troupe de Thomas Tuchel. Mais avant de penser à la finale au Metropolitano, Paris devra sortir d'un groupe très relevé, composé notamment de Liverpool et de Naples. Ce qui sera une simple formalité pour 71 % des sondés.

Par contre, pour les deux autres clubs français engagés en C1, l'optimisme est mis de côté. Si le public tricolore pense que l'OL a 49 % de chances d'aller en huitièmes de finale face à Manchester City, Hoffenheim et Donetsk, 56 % du pays des champions du monde estime que Monaco va être éliminé dès la phase de poules contre l'Atlético, le Borussia Dortmund et Bruges. Reste désormais à répondre sur le terrain. Ce qui ne sera pas chose aisée en cette première journée puisque le PSG affrontera Liverpool, le dernier finaliste déchu, l'OL ira à Manchester City, l'un des favoris, et l'ASM recevra l'Atlético, dernier vainqueur de l'Europa League.