Le Barça se sent insulté par les supporters du PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Les supporters du PSG rêvent d'affronter Dortmund en quarts de finale, ou bien le FC Barcelone en second choix. Un désir jugé dérangeant en Catalogne, où on est plus habitué à être craint qu'à être désiré dans les tirages au sort.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu ce vendredi. Pour les formations comme Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich ou le Real Madrid, c’est là que les choses sérieuses commencent. Mais pour le PSG et le FC Barcelone, c’est déjà une petite performance d’être arrivé là, sachant que ce n’était plus le cas ces dernières années. Le club francilien et celui de Catalogne pourraient donc se retrouver à se battre pour une place dans le dernier carré, et ce serait même une bonne nouvelle aux yeux des supporters parisiens. Dans plusieurs sondages effectués sur les réseaux ou sur les sites de supporters, le FC Barcelone apparait en deuxième position derrière le Borussia Dortmund, comme l’adversaire espéré par les suiveurs du PSG pour les quarts de finale.

Bon tirage ou désir de revanche ?

𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍. 💎



Bon, on rejoue quand ? On veut te voir en action !

Vivement dimanche !

#LaLigaHighlights pic.twitter.com/USveyz77tB — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 14, 2024

Le site spécialisé sur l’actualité du club, Barça Noticias, estime que les sympathisants du PSG sous-estiment grandement le FC Barcelone malgré ses difficultés actuelles en championnat, et son côté moins impressionnant que lors de sa grande époque. Les Catalans se sentent visiblement insultés par le fait d’être jugés comme une proie abordable par le PSG. Mais il faut aussi voir les choses différemment. En effet, pour beaucoup de fans parisiens, c’est l’occasion rêvée de prendre une revanche par rapport à l’élimination tumultueuse de 2017, quand Neymar et Messi avaient provoqué la « remontada » qui est restée gravée au sein de tout un club. L’heure de le vengeance pourrait bien avoir sonné, même si le tirage au sort le décidera. En tout cas, le FC Barcelone fait beaucoup moins peur, et ça, les supporters espagnols ont beaucoup de mal à l’imaginer même si leur club n’est plus cité parmi les favoris de la Ligue des Champions ces dernières années.