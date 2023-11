LdC ‍: Lens perd gros à Eindhoven

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 4e journée, groupe B

Philips Stadion (Eindhoven)

PSV-Lens 1-0

But : De Jong (12e)

Exclusion : Guilavogui (90e+2) pour Lens

Malmené sous une pluie battante, Lens a cédé 1-0 au PSV. Cette première défaite des Lensois dans le groupe B leur fait perdre la deuxième place et complique leurs affaires pour la qualification.

Accroché par le PSV à Bollaert, Lens avait un déplacement périlleux à manœuvrer à Eindhoven. Mais, un succès pouvait ouvrir en grand les portes des huitièmes de finale. Malheureusement, les Lensois étaient cueillis à froid par leurs hôtes sous une pluie battante. Bakayoko trouvait De Jong qui catapultait du crâne le ballon sous la barre de Samba. Lens avait du mal à réagir par la suite, affichant un déchet technique trop important pour approcher les buts averses. Quand les Lensois y parvenaient finalement, leurs crampons les trahissaient. A cause de mauvais appuis, Machado envoyait sa reprise dans les nuages (42e), Wahi perdait lui l'équilibre au moment de tenter sa chance (45e).

La seconde période ne partait pas mieux côté lensois, sauf peut-être dans l'accumulation de cartons jaunes. Déjà averti 4 fois en première période, Lens récoltait deux cartons évitables avec Gradit (52e) et Medina (53e). Offensivement, les Sang et Or arrivaient enfin à déborder la défense néerlandaise. Machado était trouvé démarqué dans la surface mais le Colombien glissait encore une fois et ratait le ballon (60e). Fulgini voulait marquer un coup-franc direct comme à Séville mais Benitez venait claquer le ballon (69e) sous sa barre. La fin de match était plus en faveur du PSV mais les attaquants néerlandais manquaient de lucidité pour faire le break. Lens était proche de punir le PSV mais Guilavogui frappait le poteau après une belle percée individuelle (88e). L'ancien joueur du Paris FC était exclu quelques minutes plus tard pour deux cartons jaunes. Lens s'inclinait finalement 1-0, laissant la deuxième place du groupe au PSV. La qualification en huitièmes devient plus difficile à atteindre depuis ce soir.