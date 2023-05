LdC : Le Real et City dos à dos avant le retour

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale aller

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-Manchester City 1-1

Buts : Vinicius Jr (36e) pour le Real ; De Bruyne (67e) pour Man City

Deux beaux buts grâce à deux belles frappes signées Vinicius et De Bruyne ont ponctué un superbe match aller. 1-1 entre le Real Madrid et Manchester City, un score logique et un match retour attendu de pied ferme.

La même demi-finale à un an d'intervalle. Le Real Madrid retrouvait Manchester City qu'il avait éliminé au même stade de la compétition avant de soulever le trophée plus tard. Mais, les Citizens, avec désormais Haaland chez eux, semblent plus forts sur le papier. Le début de match le confirmait avec une nette domination de Man City. De Bruyne (8e) mais surtout Rodri (13e) obligeaient Courtois à se détendre. Plus discret, Haaland testait aussi de la tête le portier belge (16e). Après une entame compliquée, le Real réagissait via Vinicius. Le Brésilien enrhumait Stones sur le côté avant de centrer pour Benzema mais Dias intervenait de justesse d'un tacle en catastrophe. Sur une nouvelle attaque rapide, Vinicius trouvait la faille avec une frappe lourde en pleine lucarne de l'entrée de la surface. La seule frappe madrilène du premier acte suffisait à placer en tête le Real au repos.

Cette superbe réalisation avait surtout le mérite de donner un avantage psychologique à Madrid en début de deuxième mi-temps. Les Merengue étaient plus haut sur le terrain et donc plus dangereux. Benzema était notamment trouvé dans la surface mais sa frappe fuyait de peu la lucarne d'Ederson (50e). City n'était pas en reste et il fallait un énorme Courtois pour stopper la tentative de De Bruyne d'une manchette (55e), puis un Alaba décisif pour un tacle solide devant Haaland (56e). Au moment où le Real s'installait dans le camp anglais, City venait égaliser. Comme pour le but adverse, c'est une frappe sèche de loin signée De Bruyne qui venait tromper Courtois. La fin de match sentait le KO avec une domination madrilène et des contres citizens. Benzema de la tête (78e) et Tchouaméni d'une frappe lourde (90e+1) butaient sur Ederson. Ce match intense se concluait à 1-1, laissant l'incertitude avant un retour très attendu à Manchester.