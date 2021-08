LdC : Le PSG retrouve Manchester City !

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Incroyable coup du sort lors du tirage de la Ligue des Champions. Le PSG se retrouve dans le groupe A, avec Manchester City. Tête de série numéro 2, le club francilien était quasiment sur de jouer un gros morceau d’entrée de jeu, et il a été servi avec les Citizens, qu’il n’a jamais battu dans son histoire, et qui vient de l’éliminer lors des demi-finales de la dernière édition. L'autre adversaire costaud de la poule est encore une fois un habitué, puisqu'il s'agit de Leipzig, que le PSG a déjà rencontré lors de ces deux dernières éditions. Enfin, le Club Bruges sera le petit Poucet du groupe, et encore un adversaire déjà rencontré dernièrement, en 2019.

Le LOSC a hérité de Séville comme premier adversaire, puis de Salzbourg et Wolfsbourg, évitant en tout cas de grosses affiches dans le Nord, avec pourquoi pas la possibilité d'aller chercher quelques victoires dans cette alléchante C1.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions :



Groupe A : Manchester City, Paris SG, Leipzig, Club Bruges

Groupe B : Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, Milan AC

Groupe C : Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

Groupe D : Inter Milan, Real Madrid, Sh. Donetsk, Tiraspol

Groupe E : Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev

Groupe F : Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, YB Berne

Groupe G : Lille OSC, FC Séville, RB Salzbourg, Wolfsbourg

Groupe H : Chelsea, Juventus, Zénith St. Petersbourg, Malmö