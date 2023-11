LdC ‍: Le PSG plie face au Milan de Giroud

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 4e journée, groupe F

San Siro

Milan AC-PSG 2-1

Buts : Leao (12e), Giroud (50e) pour Milan ; Skriniar (9e) pour le PSG

Pris de vitesse par une équipe du Milan AC tranchante, le PSG a cédé 2-1. Sa deuxième défaite en 4 matchs de Ligue des champions. Le PSG, deuxième du groupe ce soir, peut trembler pour la qualification.

Sans but depuis le début de cette Ligue des champions et apathique au match aller, Milan avait tout de la proie facile pour le PSG. Néanmoins, le début de match offrait aux Parisiens une autre équipe milanaise. Celle-ci se projetait vers l'avant et profitait des espaces dans la défense parisienne. Loftus-Cheek tirait au-dessus du but parisien alors qu'il était en bonne position (6e). Bousculé, Paris frappait en premier. Marquinhos reprenait un corner de la tête, Skriniar suivait de la tête aussi pour conclure. Mais, le PSG était généreux derrière. Leao s'infiltrait, Giroud frappait, Donnarumma stoppait et Leao reprenait d'un retourné acrobatique pour égaliser. Le premier but milanais de cette C1. Les occasions s'enchaînaient d'un but à l'autre. Dembélé trouvait la barre d'une belle frappe enveloppée (26e) et sur le contre la frappe de Giroud passait proche de la lucarne.

37 - Olivier Giroud (37 ans et 38 jours) est devenu le buteur français le plus âgé de l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant Laurent Blanc (36 ans et 338 jours). Eternel.#UCL #ACMPSG pic.twitter.com/UIUU9IndJg — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2023

Donnarumma était dans un bon soir, détournant proprement un coup-franc vicieux de Tomori (32e). Après la pause, il allait vite céder devant les offensives milanaises. Après deux centres de Pulisic puis Théo Hernandez, Giroud dominait Skriniar dans les airs pour fusiller Donnarumma de la tête. Le portier italien du PSG avait encore du travail avec un coup-franc de Théo Hernandez à détourner (63e) mais aussi une frappe enroulée d'Okafor (85e). Surtout, la défense parisienne souffrait le martyre face aux dribbles et à la vitesse de Leao. Mbappé, peu dangereux ce soir, obligeait quand même Maignan à un arrêt du pied (69e). Mais, c'est Lee qui inquiétait le plus San Siro en trouvant le poteau (89e). Paris devait finalement s'incliner 2-1, cédant la première place à Dortmund. Les 4 équipes se tiennent en 3 points avec le PSG 2e (6 pts).