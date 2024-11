LdC ‍: Le Barça ramène Brest sur terre

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Stade Brestois avec une victoire logique sur le score de 3-0. Lewandowski a fait la différence.

FC Barcelone - Brest 3-0

Buts pour le Barça : Lewandowski (10e et 92e), Olmo (66e)

En déplacement à Barcelone, Brest a surtout mis le feu avant le match, avec un véritable débarquement breton dans la cité catalane. Mais en dehors des Ramblas, le SB29 a été malheureusement moins fringants que lors de ses précédentes sorties européennes. La formation d’Eric Roy débutait en subissant la pression barcelonaise, et un pénalty venait sanctionner cette domination. Une mauvaise sortie de Bizot permettait à Lewandowski de se faire justice avec sa décontraction habituelle sur penalty (1-0, 10e). On pensait alors le Barça lancer vers un match bien maitrisé et le danger était de voir le score gonfler. Brest restait dans le match, au point d’atteindre la pause sur ce score de 1-0 qui laissait les espoirs bretons entiers.

Mais ces espoirs disparaissaient progressivement dans une deuxième période où Barcelone allait appuyer pour faire mal. Dani Olmo enfonçait le clou d’un slalom dans la surface (2-0, 66e). La réduction du score de Pereira-Lage était malheureusement refusé pour un hors jeu à la Mbappé (74e), et le dernier but revenait logiquement au Barça par le biais de Lewandowski d’un enchainement parfait (3-0, 92e). Une défaite logique et qui ne sera pas bien difficile à digérer pour les Brestois tant la différence a été palpable. Et pour le moment, cela ne gâche pas le bon début de saison européen des Bretons, qui vont aussi devoir se concentrer sur le championnat désormais.