LdC : L'ennemi n°1 du PSG détruit le projet de réforme de la C1

La Ligue des Champions va-t-elle changer de format en 2024 ? Les plus grands clubs européens y travaillent actuellement, afin de faire de cette compétition une sorte de championnat fermé, regroupant simplement les meilleures équipes, à l’horizon 2024. Un projet ahurissant selon Javier Tebas, qui a vivement critiqué cette nouvelle formule dans les colonnes de L’Equipe. Pour le président de Ligue de Football Espagnole, il est évident qu’un tel chamboulement serait très préjudiciable pour les championnats nationaux.

« Il s'agirait en fait d'une nouvelle compétition. Ils l'appellent toujours Ligue des Champions mais cela n'a plus rien à voir. Ceux qui préparent ce projet n'ont pas étudié les effets qu'il aurait sur leur propre entreprise. Cela ressemble à une discussion de comptoir qui s'est tenue à 5h du matin. (...) D'ores et déjà, la C1 et la C3 entrent en concurrence avec nos épreuves domestiques. On cherche à diminuer la valeur de nos championnats et de nos coupes pour augmenter celle de certains grands clubs européens. Ils vont tuer les footballs nationaux ! Et au bout du compte, ça ne va pas fonctionner, contrairement à ce qu'ils pensent » s’est insurgé celui qui avait vivement critiqué le PSG après le transfert de Neymar en juillet 2017. Et qui ne tourne jamais autour du pot quand quelque chose ne lui plaît pas…