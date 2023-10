LdC ‍: Kylian Mbappé provoque un accident gênant

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Après la gifle reçue à Newcastle, le Paris Saint-Germain s'est parfaitement repris lors de la troisième journée de Ligue des Champions en battant 3-0 l'AC Milan. Kylian Mbappé a provoqué malgré lui un accident sur la chaîne CBS Sport.

Auteur de l'ouverture du score contre l'AC Milan en réalisant sa frappe croisée, Kylian Mbappé a contribué au succès du PSG pour s'emparer de la première place du groupe F de la Ligue des Champions. Si c'est bien Warren Zaïre-Emery, qui a logiquement été élu homme du match, l'attaquant de 24 ans a démontré une énième fois son efficacité face au but. À tel point que Micah Richards, apparemment très admiratif du Français, a essayé d'imiter la célébration de Kylian Mbappé. L'ancien défenseur de Manchester City, habitué à se donner en spectacle sur la chaîne CBS Sport, notamment aux côtés de Thierry Henry et de Jamie Carragher, a craqué son pantalon au moment de célébrer comme le capitaine de l'équipe de France.

Il imite Kylian Mbappé... et craque son pantalon !

Think @micahrichards might need a change of uniform. 😂 pic.twitter.com/Qj05KjYc6h — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023

Un léger accident dans l'euphorie, qui a gêné l'auteur de ce geste étonnant en plateau et en direct. L'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher ainsi que Kate Abdo, présentatrice de la célèbre émission, ont immédiatement éclaté de rire. La scène fait déjà le tour des réseaux sociaux, devançant presque le but de Kylian Mbappé. Véritable showman et adepte de l'autodérision, Micah Richards est désormais un consultant peut-être encore plus célèbre que durant sa carrière de joueur. Toujours est-il que cette victoire du PSG permet aux joueurs de Luis Enrique d'être bien positionnés pour la qualification de la phase à élimination directe. Paris disputera son prochain match de C1 le mardi 7 novembre, à San Siro contre les Rossoneri. Cette fois-ci, Micah Richards fera probablement attention avant de tenter les prouesses de Kylian Mbappé.