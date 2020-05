LdC : Juventus-OL le 8 août, les quarts de finale du 11 au 15 août ?

Dans : Ligue des Champions.

Le calendrier de la Ligue des champions se peaufine et il est clair que l'UEFA n'a que faire des choix de la Ligue 1 pour la reprise de la saison 2019-2020.

La France a décidé de stopper définitivement sa saison 2019-2020, et de mieux préparer la prochaine qui devrait débuter en août. Mais de son côté si l’UEFA ne va pas sanctionner notre pays pour ce choix prudent sur le plan sanitaire, l’instance européenne va imposer ses dates pour finir la Ligue des champions et l’Europa League que cela plaise à la Ligue de Football Professionnel ou pas. Ainsi, si en avril dernier on évoquait le 8 août pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais à l’Allianz Stadium de Turin, Mohamed Bouhafsi avance lui la date du 7 août.

De son côté, Sky Sports Italie indique que les quarts de finale devraient se jouer sous le format aller et retour du 11 au 15 août, puis les demi-finales toujours en aller-retour du 18 au 22 août et enfin la finale aurait lieu le 29 août à Istanbul comme cela avait été prévu. Si ce calendrier infernal se confirmait, cela serait évidemment une catastrophe pour les représentants français qui n'auront plus joué un match officiel depuis la mi-mars, soit une pause de 5 mois là où leurs rivaux seront eux dans la foulée de la fin de saison des différents championnats nationaux. Bien évidemment, tout cela peut encore évoluer selon la situation sanitaire dès les semaines et les mois qui viennent, mais du côté de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain on peut déjà se gratter la tête pour préparer ces rendez-vous européens. La LFP doit également se caler sur ces dates, l'UEFA n'ayant probablement pas l'intention de faire le moindre cadeau à la Ligue 1.