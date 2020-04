LdC : Juventus-OL programmé le 7 août à Turin ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais attend toujours de savoir si le match retour contre la Juventus pourra se jouer. En Italie, on envisage déjà une date.

Il y a deux mois jour pour jour, c’était le 26 février, l’Olympique Lyonnais venait à bout de la Juventus (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. A l’époque la venue de 3.000 supporters italiens en France avait provoqué des remous, mais on ne se doutait pas encore que la vague du coronavirus allait rapidement déferler sur la France. Toutes les activités étant à l’arrêt, la rencontre retour ne s’est pas jouée en Italie, et nul ne sait quand l’UEFA pourra faire disputer cette rencontre. Car si l’instance donne la priorité aux compétitions nationales, il est évident que ces huitièmes de finale retour à jouer sont une vraie épine dans le pied des organisateurs de la Ligue des champions. Mais à priori, l’UEFA pourrait avoir trouvé une date possible pour ce Juventus-OL.

La Gazzetta dello Sport affirme en effet que cette rencontre décisive pourrait se jouer à huis clos à l’Allianz Stadium le vendredi 7 août si les différents championnats nationaux reprennent aux dates prévues et se déroulent au rythme prévu. A ce stade, tout est évidemment très compliqué pour l'UEFA, qui veut ensuite faire finir la Ligue des champions et l'Europa League en août, mais sans avoir encore réellement tranché concernant le format avec la possibilité d'un Final 4 ou même d'un Final 8 dans un même endroit. L'Olympique Lyonnais va donc devoir encore patienter sur un sujet forcément très important pour le club rhodanien en ballottage favorable après le match aller.