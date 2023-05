LdC : Haaland est trop fort, il enterre le Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le Real Madrid accueillera Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions. Du côté des observateurs anglais, on est assez confiants concernant cette confrontation.

A l'instar du PSG, Manchester City court après sa première Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola paraissent plus armés que jamais pour réaliser leur rêve. Pour disputer une nouvelle finale dans la compétition, les Skyblues devront se défaire du Real Madrid, tenant du titre et référence en C1. La saison passée, malgré une domination globale dans la double confrontation, Manchester City avait manqué d'expérience pour se qualifier. Avec Erling Haaland en plus désormais, City s'avance à Madrid avec plus de confiance. Pour certains observateurs anglais, les champions d'Angleterre vont passer contre le Real Madrid. Ce n'est pas Wayne Rooney qui dira le contraire...

Manchester City déjà en finale, c'est écrit ?

Dans une tribune publiée dans le Times, l'ancienne gloire de Manchester United n'a pas fait dans la langue de bois concernant cette double confrontation à venir entre Merengue et Skyblues : « Bien sûr, je peux me tromper, mais je pense que Manchester City est à un autre niveau. On ne peut jamais enterrer une équipe avec l'expérience et l'histoire du Real Madrid, mais je ne parierais pas sur elle. Je pense que c'est l'année de Manchester City. Depuis le début de la saison, je pense que c'est la campagne où Pep Guardiola va enfin conquérir l'Europe avec City et le football que son équipe joue ces derniers mois et la façon dont elle atteint son apogée au bon moment n'ont fait que réaffirmer cette pensée. Il y a un an, Madrid a éliminé City, mais aujourd'hui la dynamique est différente. City est meilleur en défense et plus patient, mais le plus grand changement, c'est Erling Haaland (...). Avec Haaland, cela ne serait pas arrivé. Le Real Madrid n'aurait pas pu jouer de la même manière. Dans les deux matches, ils ont eu des périodes où ils ont pris le ballon à City et ils ont pu le faire parce que City n'avait pas de réelle menace en contre-attaque », a notamment prévenu Wayne Rooney, impatient d'assister à ce choc. Le Real Madrid, habitué à être sous-estimé ces derrières années en C1, pourrait bien faire jouer le karma encore une fois contre Manchester City.