Un triplé de Man City, le jackpot pour Haaland !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Avec ses 35 buts en Premier League et ses 51 toutes compétitions confondues, Erling Haaland fait une saison monstrueuse qui aide Manchester City dans sa quête de trophées. Le club le lui rend bien et a prévu des primes financières avantageuses d'ici la fin de saison.

Au vu de sa saison, Erling Haaland a déjà rentabilisé le transfert réalisé par Manchester City l'été dernier. Les Citizens l'avaient acheté 60 millions d'euros au Borussia Dortmund. Un chiffre que le Norvégien a déjà presque atteint en terme de buts marqués. Il en est à 51, dont 35 en Premier League (nouveau record annuel) et 12 en Ligue des champions. Si Man City avait déjà l'air d'une armada solide, le Cyborg en fait quasiment une machine imbattable. Le club mancunien est lancé vers un possible triplé : le titre en championnat est sur la bonne voie, une finale de Cup l'attend contre le rival Man United et il jouera les demi-finales de Ligue des champions contre le Real cette semaine.

Plus de 5 millions pour Haaland en cas de triplé de City

De quoi garnir le palmarès d'Haaland, seulement constitué d'une coupe d'Allemagne et de deux championnats d'Autriche pour le moment. Cela lui permettrait aussi de remplir son compte en banque comme le détaille le journal anglais The Sun. En effet, dans son contrat signé l'été dernier, Haaland s'est mis d'accord avec City pour l'ajout de primes financières liées aux résultats collectifs. Si City gagne la Premier League, il touchera un million de Livres sterling. Même montant en cas de succès en Ligue des champions. Ce sera aussi 350 000 Livres en plus si la Cup entre de nouveau au palmarès du club.

Erling Haaland set to rake in staggering Man City bonuses as £51.4m ace targets clean sweep of add-ons in debut season https://t.co/bVNC0YVf3M — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 7, 2023

Avec les primes liées à ses performances individuelles, à ses statistiques, aux prix individuels décernés en Angleterre, Haaland peut espérer toucher jusqu'à 5 millions de Livres sterling d'ici juin prochain. Une somme d'à peu près 5,6 millions d'euros. Beaucoup estimeront cela mérité et logique au vu de son influence dans les victoires mancuniennes. Néanmoins, on peut aussi y voir là le moyen pour City d'augmenter artificiellement la rémunération de son joueur et ainsi de contourner le Fair-Play financier, lequel comptabilisera un salary cap désormais. City peut se permettre ces folies au vu du faible prix de transfert l'été dernier. 60 millions d'euros pour un joueur comme Haaland, ce n'est pas cher payé au final.