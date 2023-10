LdC ‍: Enervé, le PSG rosse Milan

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 3e journée, groupe F

Parc des Princes

PSG-Milan AC 3-0

Buts : Mbappé (32e), Kolo Muani (53e), Kang In-Lee (89e)

Tout en maîtrise, le PSG a facilement battu le Milan AC 3-0. La meilleure réaction possible après la claque subie à Newcastle. Les Parisiens reprennent la tête du groupe.

Sévèrement battu à Newcastle, le PSG était déjà dos au mur avant de recevoir le Milan AC. Une affiche de gala qui n'en a finalement eu que le nom. Même si Milan était dangereux en début de match, Leao envoyant notamment une belle frappe au ras du poteau de Donnarumma (22e), le PSG contrôlait les débats. L'imprécision technique parisienne empêchait toute concrétisation avant un double éclair. Zaire-Emery performait le milieu milanais et servait Mbappé qui fixait Tomori avant de tromper Maignan de son fameux tir décroisé.

Après le repos, Milan subissait encore plus défensivement. Les Rossoneri s'en sortaient bien avec un but refusé de Dembélé pour une charge fautive de Ugarte (48e). Finalement, le deuxième but venait quelques minutes plus tard des pieds de Kolo Muani. Il marquait dans le but vide après un premier arrêt de Maignan. La faible réaction milanaise symbolisée par les fulgurances de Leao ne masquait pas le fait que le troisième but était imminent. Après un poteau de Mbappé, c'est Lee qui parachevait la démonstration parisienne de la soirée. Le PSG l'emportait 3-0 pour reprendre la tête du groupe avec le succès de Dortmund à Newcastle.