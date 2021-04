LdC : City-Dortmund, Real-Liverpool, c'est le grand soir

Dans : Ligue des Champions.

Vingt ans, un talent monstre, et rien à perdre ! Erling Haaland déboule mardi en quarts de finale de Ligue des champions avec Dortmund, chez l'ogre Manchester City de Guardiola, dans une soirée qui opposera aussi deux seigneurs européens: le Real de Zidane et le Liverpool de Klopp.

Au milieu de ces géants, le Borussia, qui traverse une saison difficile, fait figure de Lilliputien. Mais l'équipe allemande possède une arme secrète: le Norvégien Haaland, en tête du classement des buteurs de la C1 avec dix buts... en six matches seulement, puisqu'il a manqué deux rencontres de poule. Pour Pep Guardiola, le dispositif « anti-Haaland » est simple. « C'est mathématique: les buteurs ont plus de chances de marquer dans la surface, moins il passe de minutes dans la surface, moins ils ont de chance de marquer », a-t-il dit lundi en conférence de presse d’avant-match. « Il ne faudra pas laisser d’espaces », a complété le milieu espagnol Rodri, « nous ne devons pas changer notre style de jeu, la clef est de contrôler le match à notre façon. » Le défi pour les Citizens: stopper la série en cours du jeune colosse blond (1,93 m) qui reste sur quatre doublés consécutifs en Ligue des champions !

Une affiche de prestige

Quant à savoir si ManCity espère le recruter pour la saison prochaine, le coach Guardiola a joué le politiquement correct: « Je ne sais pas, c'est une question pour son agent, pour Dortmund », a-t-il répondu, « ce serait inapproprié pour moi de parler d'un joueur d'un autre club. Mais même un aveugle se rendrait compte que c'est un joueur fantastique, pas besoin d'être un manager ». Autre club potentiellement intéressé pour accueillir le phénomène au plus vite, le Real Madrid se frotte lui à un énorme morceau, Liverpool, dans une affiche de prestige, remake de la finale de 2018 remportée par les hommes de Zinedine Zidane (3-1). « Ma motivation vient du fait que ce sont les quarts de finale de la Ligue des champions, ça n'a rien à voir avec la finale de 2018 (...) J'ai déjà dit que ce qu'il s'était passé cette nuit-là ne m'avait pas plu. Mais ce n'est pas une revanche, c'est juste la vie », a assuré Klopp lundi en conférence de presse. « On ne pense pas au passé », a également évacué l'entraîneur français: « Le passé est passé, ce qui importe, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, le match de demain (mardi). C'est un match différent, on doit le prendre comme ça et on le prépare comme tel ».

Klopp a redressé la barre

Les deux derniers vainqueurs de la compétition avant le Bayern pèsent 19 titres de C1 à eux deux: treize pour la « Maison blanche » et six pour les Reds. Ils sont évidemment des candidats à la victoire cette année encore, même si l'un et l'autre ne vivent pas leur meilleure saison. Liverpool, surtout, a connu un trou d'air incroyable en début d'année 2021, avec neuf défaites en quinze matches toutes compétitions confondues. Depuis trois semaines, Jürgen Klopp a redressé la barre et engrangé trois victoires consécutives. Mais le technicien allemand va toutefois devoir juguler Benzema et ses complices de l'attaque madrilène sans ses défenseurs centraux Van Dijk et Gomez, blessés pour longtemps. Zidane, lui, devra probablement se passer encore de son joyau de l'entre-jeu Eden Hazard, qui s'est de nouveau blessé mi-mars, à l'aine cette fois. L'international belge va cette saison de blessure en blessure, et n'a quasiment plus joué depuis fin janvier. Interrogé sur sa possible entrée en jeu contre Liverpool, Zidane a temporisé: « L'important c'est que Eden se sente bien, qu'il soit serein au sujet de son retour, totalement remis », a-t-il dit. Mercredi se profilera ensuite une autre affiche de gala, revanche de la dernière finale: le Bayern sans Robert Lewandowski, blessé au genou, recevra le Paris SG de Neymar et Kylian Mbappé, alors que Porto à domicile tentera de déstabiliser le Chelsea de Thomas Tuchel.

Rédaction (avec AFP)