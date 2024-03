LdC ‍: City déroule et fonce en quarts sans forcer

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Manchester City - Copenhague 3-1 (aller 3-1)

Buts pour Manchester City : Akanji (5e), Alvarez (9e), Haaland (45e)

But pour Copenhague : Elyounoussi (29e)

Comme au match aller, il n’y a pas eu beaucoup de suspense entre Manchester City et Copenhague. Le club anglais, tenant du titre, a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en déroulant son jeu pour faire rapidement la différence. Avec au final une victoire 3-1 et un Alvarez prépondérant en début de rencontre. Erling Haaland s’est bien évidemment mis en évidence avec un but pour rejoindre Mbappé et Kane en tête des buteurs de la compétition avec six réalisations.