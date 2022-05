LdC : Clément Turpin superstar, l'OL et l'OM rient jaune

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Clément Turpin sera l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid ce samedi au Stade de France. Une consécration pour l'officiel parfois décrié en France.

La finale de la Ligue des Champions, prévue initialement à Saint-Pétersbourg, aura finalement lieu à Paris en raison de la guerre en Ukraine. Le Stade de France se prépare donc à accueillir le grand évènement de cette fin de saison, où la France sera mise à l’honneur puisque Clément Turpin dirigera les débats. L’arbitre natifs d’Oulins est le numéro 1 français, et il possède désormais une solide expérience au plus haut niveau. Cette convocation est donc pour le moment le Graal de sa carrière, même si forcément, les critiques vont train en France. En tout cas, son style et ses décisions ont convaincu l’UEFA de lui donner cette responsabilité.

L'OL et l'OM ne l'apprécient pas

Le Parisien s’est penché sur le dossier Clément Turpin, qui peut parfois laisser transparaitre un excès d’autorité, mais ce n’est pas forcément le ressenti des joueurs. « Pour moi, il est l’un de nos meilleurs arbitres. Il me répète souvent : ‘Si vous ne venez pas les bras levés en gesticulant, on peut parler’. Franchement, je l’apprécie, je trouve qu’il est souvent bon et commet peu d’erreurs de jugement, même si ça lui arrive comme à tous les autres, et parfois à notre détriment. Il est digne de la Ligue 1 et légitime pour arbitrer une finale de C1 », a livré l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Denis Bouanga, qui sait bien qu’à l’OL comme à l’OM, avoir Clément Turpin au sifflet est souvent mal vu par les supporters. Et pas uniquement eux. André Villas- Boas lui avait balancé quelques amabilités en conférence de presse lors de son passage à Marseille tandis que Jean-Michel Aulas ne se prive plus de l'égratigner quand il en a l'occasion.

Finale de la Ligue des champions : l’arbitre prodige Clément Turpin tient son Graal

➡️ https://t.co/9tx5uf7PeZ pic.twitter.com/7MMAZgQE5p — Le Parisien | sport (@leparisiensport) May 26, 2022

Néanmoins, sa présence lors de cette finale européenne permet à l’arbitrage français d’enfin bomber le torse, après des années plus moroses. « La France compte désormais trois arbitres Élite UEFA, le plus haut niveau européen, avec Clément Turpin, Benoît Bastien et François Letexier. C’est du jamais-vu », a récemment souligné Pascal Garibian, qui avait propulsé très tôt Clément Turpin sur le devant de la scène en France, avec donc une belle récompense au bout quelques années plus tard.