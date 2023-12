LdC ‍: Bombazo, la Real Sociedad se voit déjà taper le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le PSG a tiré le jackpot au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions en héritant de la Real Sociedad. Mais le club espagnol a bien l’intention de créer la sensation face à l’armada parisienne.

Leader de son groupe de Ligue des Champions devant l’Inter Milan et actuel sixième de la Liga espagnole, la Real Sociedad était l’équipe à tirer pour le Paris Saint-Germain après avoir terminé second de son groupe derrière le Borussia Dortmund. Pour une fois, le club de la capitale a eu de la chance au tirage au sort en héritant de l’équipe la plus abordable sur le papier alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé auraient très bien pu tomber sur le Real Madrid, Manchester City, Barcelone, le Bayern Munich ou encore l’Atlético de Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)

Il faudra maintenant confirmer sur le terrain que ce tirage est bon en assurant face à la Real Sociedad, d’abord au Parc des Princes puis dans la chaude ambiance de San Sebastian. Ce qui est certain, c’est que le club espagnol va jouer sa chance à fond. Face à la presse, l’entraîneur Imanol Alguacil a fait part de son intention de frapper fort en créant la surprise contre l’équipe de Luis Enrique.

« Je me sens heureux et motivé, car si vous voulez atteindre la finale, vous devez affronter les meilleures équipes et le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale. C’est leur principal objectif. Vous pouvez imaginer ce que cela représente d’affronter une telle équipe, avec un entraîneur que je respecte beaucoup (Luis Enrique). Il nous connaît très bien, mais nous le connaissons aussi. On ne peut pas faire mieux » a lancé l’entraîneur de la Real Sociedad avant de glisser une petite punchline. « Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions…Pour l’instant, je pense que c’est une grande équipe et l’un des candidats à la finale, mais si nous pouvons continuer à jouer au même niveau que nous l’avons fait jusqu’à présent en Ligue des champions… » a exprimé l’entraîneur de la Real Sociedad, pour qui rien n’est impossible. Y compris être le petit poucet de la compétition et faire tomber le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et de Luis Enrique ? Réponse au mois de février.