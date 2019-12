LDC : Aouar veut un OL-Bayern et dit pourquoi

Dans : Ligue des Champions.

C’est ce lundi que les deux clubs français seront fixés sur leur adversaire en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG aborde ce tirage avec une relative sérénité, puisqu’il se retrouvera certainement dans la peau d’un favori, ce qui ne lui garantit absolument rien en raison des mauvaises expériences passées. Pour l’Olympique Lyonnais, la saison dernière l’a démontré avec l’élimination par le FC Barcelone dans un match retour à sens unique, cette marche est souvent trop haute. S’il y a quelques gros bras qui attendent les joueurs de Rudi Garcia, affronter le Bayern Munich serait un clin d’oeil apprécié par Houssem Aouar, comme le milieu de terrain l’a confié en conférence de presse ce vendredi.



« Affronter le Bayern et Coco (Tolisso) ça serait beau. Il n’y a pas d’équipe facile à ce stade de la compétition. Il ne faudra rien lâcher comme mardi et démontrer nos qualités. Si ces équipes sont à ce niveau, c’est qu’elles ont terminé dans les premières places de leur groupe. On le répète souvent c’est vrai, mais il n’y a vraiment aucune équipe facile à jouer à ce niveau. Je n’ai aucun adversaire préféré en tout cas », a livré le joueur de l’OL, qui se garde bien de préférer une équipe à une autre, même si tomber sur le FC Valence serait certainement le tirage le moins compliqué du plateau.