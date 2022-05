Le Real avantagé par l'arbitre, Canal+ se lâche

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Encore une fois, les matchs couperets de Ligue des Champions ont débouché sur un scénario hors-normes ce mardi soir, avec Real-City.

Le Real Madrid, qui était au bord de l’élimination, complètement asphyxié mais pas achevé, est revenu d’entre les morts pour marquer trois fois en quelques minutes, et aller chercher une qualification incroyable en finale de la Ligue des Champions. Une véritable habitude pour la Maison Blanche, qui a déjà été copieusement dominée par le PSG, puis Chelsea, puis City, tout en trouvant à chaque fois les ressources et le caractère pour inverser des rencontres qui semblaient réellement perdues. De quoi forcer le respect, mais aussi semer le doute au sein des consultants, notamment chez Canal+.

Le Real n'est pas arbitré comme les autres

Sur le plateau des matchs de Ligue des Champions, Samir Nasri a dégainé le premier, notamment sur la clémence de M. Orsato envers Casemiro, qui n’a pas reçu un carton jaune malgré un tacle par derrière les deux pieds décollés sur Kevin De Bruyne, et un tirage de maillot XXL sur Phil Foden. L’ancien joueur de l’OM et de Manchester City, estime que l’écusson du Real Madrid sur le maillot permet au Brésilien de faire ses fautes sans être inquiété. « Casemiro ne prend pas de jaune car c’est le poids du maillot. S’il joue à Marseille, il prend deux jaunes et ne fit pas la première période. S’il joue contre le Real Madrid, il est dehors. C’est comme ça », a lancé l’ancien milieu de terrain, pour qui l'arbitre aurait pu, voire du selon le règlement, mettre un terme au match de Casemiro avec un rouge ce mercredi soir.

C’est ensuite le pénalty qui a fait parler, même s’il est incontestable. Mais Laure Boulleau s’est alors lancée dans une déclaration alambiquée, estimant que le Real Madrid méritait ce pénalty, tout en rappelant que jamais un arbitre n’oublierait de siffler un pénalty pour le club espagnol. « Il n’y a jamais d’injustice contre le Real. Il n’y a jamais de pénalty non sifflé. Là, il y a faute. Mais on est au Real. Ne pas siffler le pénalty, cela peut arriver à des équipes comme le PSG ou comme City, mais pas au Real. Cela n’arrivera jamais », a prévenu l’ancienne joueuse du PSG, accusé, comme son collègue Samir Nasri, d’avoir surtout le « seum ». Même si, sur cette campagne de Ligue des Champions, le Real Madrid n’a pas trop à se plaindre de l’arbitrage pour le coup, notamment avec la fin de match sifflée par M. Orsato avant la fin des 3 minutes de temps additionnel minimum ce mercredi soir.