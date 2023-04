L'Inter Milan sort Benfica, l'Italie au sommet !

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Inter Milan et Benfica Lisbonne font 3-3 (aller 2-0)

But pour l’Inter Milan : Barella (14e), L. Martinez (65e), Correa (78e)

Buts pour le Benfica : Aursnes (38e), Antonio Silva (86e), Musa (95e)

L’Inter Milan a tenu son avantage sans trop trembler face au Benfica, et rejoint le Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions.

Victorieux 2-0 du match aller, l’Inter Milan devait tenir bon à Lisbonne pour espérer affronter son rival et voisin du Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions. La rencontre débutait parfaitement pour les Italiens, qui ouvraient le score par Barella d’une frappe enroulée du gauche sur un service de Lautaro Martinez (1-0, 14e).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #InterBenfica

🤩 OHHH la merveille de Barella !

💥 Un petit festival dans la surface et un enroulé en pleine lucarne ! pic.twitter.com/9T0EFHco5z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2023

Mais le Benfica reprenait espoir à l’approche de la mi-temps avec un but de la tête d’Aursnes sur un centre au coeur de la surface (1-1, 38e). Toutefois, avec toujours ses deux buts d’avance, l’Inter Milan gérait parfaitement après le repos et prenaient deux buts d’avance de plus avec Martinez et Correa à la finition. Dans une fin de rencontre sans enjeu, le Benfica marquait à son tour par deux fois pour obtenir un 3-3 de gala et un petit point à l’indice UEFA. Mais l’élimination est de mise pour les Portugais, qui laissent l’Inter Milan retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions, 13 ans après son dernier passage et une victoire finale.