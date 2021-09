L'incroyable réponse de Cristiano Ronaldo à Messi et Benzema

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Au lendemain des records battus par Karim Benzema et Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a apporté une folle réponse avec Manchester United en Ligue des Champions.

Semaine de Ligue des Champions, les légendes vivantes du football sont de sortie. Ce mardi, Karim Benzema et Lionel Messi ont tous les deux battus un record assez incroyable. A 10 minutes d’écart sur deux terrains différents, le Français et l’Argentin sont devenus les premiers hommes à marquer lors de 17 campagnes de Ligue des Champions d’affilée. Même Cristiano Ronaldo, qui a connu des débuts un peu plus difficiles dans cette épreuve, n’y était pas encore parvenu. Mais ce mercredi, c’était place aux Red Devils de CR7, et le Portugais a frappé encore plus fort. Titulaire, Cristiano Ronaldo a inscrit le but vainqueur au bout des arrêts de jeu, d’une frappe en angle fermée qui a donné la victoire à Manchester United contre Villarreal (2-1).

Ce but permet d’ajouter encore trois nouvelles lignes aux records du quintuple Ballon d’Or. En effet, avec 136 réalisations, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de cette compétition, un record qu’il continue d’améliorer à chaque but. Il a aussi connu 113 matchs remportés dans cette épreuve, du jamais vu également. Enfin, son habitude à aller au bout de l’épreuve lui permet aussi d’avoir participé à 178 matchs dans cette épreuve, ce qu’aucun joueur n’a atteint. Et vue la forme qui est la sienne actuellement, il n’est pas interdit de penser que CR7 ira encore loin cette année. Même si Manchester United n’est pas cité parmi les favoris de la Ligue des Champions, il y a de quoi améliorer ses records, surtout que le Portugais ne donne pas l’impression de vouloir se reposer. Ce n’est pas son genre.